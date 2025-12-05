Pubblicità
Probabili formazioni Cagliari-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Ferguson, Mina e Adopo

La squadra di Gasperini vuole rimettersi in moto dopo il ko contro il Napoli, ma i sardi cercano riscatto in seguito all'eliminazione in Coppa Italia sempre per mano degli uomini di Conte. Le ultime sulle due formazioni.

Entrambe reduci da un ko contro il Napoli, seppur in competizioni diverse, Roma e Cagliari si affrontano nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

I giallorossi hanno lasciato la vetta della classifica, distante ora un punto, ma vogliono continuare a mettere pressione alle due milanesi e al Napoli di Conte.

Il Cagliari invece cerca conferme e punti per evitare di trovarsi coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione a fine stagione. Ecco le ultime di formazione sulle due squadre.

  • PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

    In attesa di capire le condizioni, Yerry Mina al momento sembra essere escluso dai titolari scelti da Pisacane per affrontare la Roma. Privo di Felici a causa della rottura del legamento crociato, il Cagliari in attacco schiera Borrelli e Sebastiano Esposito. Tornano Palestra e Folorunsho, Adopo in vantaggio su Liteta.

    CAGLIARI (3-5-3): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Borrelli. All. Pisacane 

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Gasperini ritrova Dybala in condizioni tali da poter essere schierato dal primo minuto, malgrado la febbre che ha colpito l'argentino in settimana. Davanti tocca di nuovo a Ferguson, favorito su Baldanzi, mentre in mediana confermato il duo Koné-Cristante.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

  • INDISPONIBILI CAGLIARI

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Belotti
    • Felici
    • Mazzitelli
    • Ze Pedro

  • INDISPONIBILI ROMA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Angelino
    • Dovbyk
