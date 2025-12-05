Probabili formazioni Cagliari-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Ferguson, Mina e Adopo

Entrambe reduci da un ko contro il Napoli, seppur in competizioni diverse, Roma e Cagliari si affrontano nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2025/2026.
I giallorossi hanno lasciato la vetta della classifica, distante ora un punto, ma vogliono continuare a mettere pressione alle due milanesi e al Napoli di Conte.
Il Cagliari invece cerca conferme e punti per evitare di trovarsi coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione a fine stagione. Ecco le ultime di formazione sulle due squadre.