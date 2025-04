Probabili formazioni Cagliari-Fiorentina, chi gioca e le ultime su Gosens, Viola e Luvumbo

A Cagliari si gioca nel giorno di Pasquetta, la Fiorentina recupera Gosens. Per i rossoblù non ci sarà Deiola, squalificato.

Da Cagliari-Fiorentina passa tantissimo della lotta salvezza e Champions League. Dopo i risultati di Pasqua, infatti, rossoblù e viola non possono assolutamente sbagliare, consapevoli di dover rispondere a quanto fatto dalle varie Empoli, Venezia, Bologna e Roma.

Tra le ultime squadre a scendere in campo, di fatto nel giorno di Pasquetta, Cagliari e Fiorentina giocano all'Unipol Domus per una delle partite più importanti dell'anno, in cui Palladino ritrova Gosens (convocato). Dall'altra parte torna Luperto ed è confermatissimo in attacco il capocannoniere Piccoli.

Non ci sarà Deiola, squalificato, come il lungodegente Colpani, che non ha ancora avuto modo di recuperare dal un infortunio che lo tormenta oramai da tantissimo tempo.