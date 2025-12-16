Probabili formazioni Bologna-Inter di Supercoppa, giocano Acerbi e Calhanoglu? Le ultime su Skorupski e Freuler

A Riyadh va in scena la seconda semifinale della Final Four della trentottesima edizione della Supercoppa Italiana.
Il Bologna di Vincenzo Italiano, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia, affronta l’Inter di Chivu, seconda classifica dell’ultimo campionato di Serie A.
I rossoblù sono reduci dalla sconfitta di misura in casa, al Dall’Ara, contro la Juventus, mentre l’Inter ha battuto 2-1 il Genoa a Marassi, balzando in testa alla classifica di Serie A.
Il match è in programma all'Al-Awwal Park, stadio dell'Al-Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo.
Ma chi scenderà in campo in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana? Le possibili scelte di Italiano e Chivu.