Alessandro De Felice

Probabili formazioni Bologna-Inter di Supercoppa, giocano Acerbi e Calhanoglu? Le ultime su Skorupski e Freuler

Bologna e Inter si affrontano nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: le scelte di Vincenzo Italiano e Cristian Chivu.

A Riyadh va in scena la seconda semifinale della Final Four della trentottesima edizione della Supercoppa Italiana. 

Il Bologna di Vincenzo Italiano, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia, affronta l’Inter di Chivu, seconda classifica dell’ultimo campionato di Serie A.

I rossoblù sono reduci dalla sconfitta di misura in casa, al Dall’Ara, contro la Juventus, mentre l’Inter ha battuto 2-1 il Genoa a Marassi, balzando in testa alla classifica di Serie A.

Il match è in programma all'Al-Awwal Park, stadio dell'Al-Nassr, la squadra in cui milita Cristiano Ronaldo.

Ma chi scenderà in campo in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana? Le possibili scelte di Italiano e Chivu.

  • SKORUPSKI E VITIK CONVOCATI, OUT FREULER

    Prima della partenza alla volta di Riyadh, in Arabia Saudita, il Bologna ha diramato i convocati di Vincenzo Italiano in vista della Supercoppa Italiana.

    Il tecnico dei felsinei recupera Lukasz Skorupski e Martin Vitik: il portiere polacco e il difensore ceco stanno smaltendo i rispettivi infortuni e sono praticamente pronti a tornare in campo.

    Discorso diverso per Remo Freuler: il centrocampista svizzero, così come l’ex difensore della Lazio Casale, non è ancora pronto e non figura nella lista dei calciatori volati in Arabia per affrontare l’Inter e l’eventuale finale.

  • CALHANOGLU VOLA IN ARABIA MA NIENTE RISCHI

    Scongiurato il pericolo lesioni per Hakan Calhanoglu, fermatosi in Inter-Liverpool, Cristian Chivu ha convocato il centrocampista turco per la trasferta saudita.

    Con lui anche Matteo Darmian, pronto a tornare a disposizione: entrambi dovrebbero accomodarsi in panchina.

    Ancora out Dumfries, a rischio operazione, e Acerbi, che torna a gennaio.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Nonostante il recupero, Skorupski e Vitik dovrebbero accomodarsi inizialmente in panchina. A centrocampo tocca a Moro e Pobega, mentre Bernardeschi si gioca un’altra chance dal 1’ nel tridente alle spalle di Castro.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Senza Acerbi e Calhanoglu, saranno rispettivamente Akanji e Zielinski a sostituirli al centro della difesa e in cabina di regia. 

    A destra confermato Luis Henrique al posto del lungodegente Dumfries.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    Casale - Lesione di basso grado del bicipite femorale - Rientro fine dicembre

    Freuler - Frattura scomposta della clavicola - Rientro fine dicembre

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    Acerbi - Risentimento al bicipite femorale della coscia destra - Rientro gennaio

    Di Gennaro - Frattura allo scafoide del polso - Rientro fine gennaio

    Dumfries - Problema alla caviglia - Rientro inizio gennaio

