Probabili formazioni Bologna-Inter di Supercoppa, giocano Acerbi e Calhanoglu? Le ultime su Skorupski e Freuler

Prima della partenza alla volta di Riyadh, in Arabia Saudita, il Bologna ha diramato i convocati di Vincenzo Italiano in vista della Supercoppa Italiana.

Il tecnico dei felsinei recupera Lukasz Skorupski e Martin Vitik: il portiere polacco e il difensore ceco stanno smaltendo i rispettivi infortuni e sono praticamente pronti a tornare in campo.

Discorso diverso per Remo Freuler: il centrocampista svizzero, così come l’ex difensore della Lazio Casale, non è ancora pronto e non figura nella lista dei calciatori volati in Arabia per affrontare l’Inter e l’eventuale finale.