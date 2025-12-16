Prima convocazione con il Milan per Maximilian Ibrahimovic: il figlio di Zlatan chiamato da Allegri in Supercoppa

Sul volo che il Milan ha preso per raggiungere l'Arabia Saudita e Riad, in vista della Supercoppa Italiana, un posto è stato occupato da Maximilian Ibrahimovic. No, non un cognome qualsiasi nel calcio e soprattutto nell'ambiente rossonero.
Si tratta infatti del figlio di Zlatan Ibrahimovic, che al Milan ha scritto pagine importanti della storia del club e ora è dirigente RedBird.
Per il giovane classe 2006 è la prima convocazione con il Milan dei grandi; una grande esperienza per lui ma non solo visto che sono tanti i giocatori del Milan Futuro chiamati da Massimiliano Allegri.
Ma come sta andando Ibrahimovic junior con la seconda squadra rossonera in Serie D?