Maximilian Ibrahimovic ZlatanGetty Images
Andrea Ajello

Prima convocazione con il Milan per Maximilian Ibrahimovic: il figlio di Zlatan chiamato da Allegri in Supercoppa

Il figlio di Zlatan Ibrahimovic è stato convocato da Allegri per la Supercoppa dove il Milan sfiderà il Napoli: gioca nel Milan Futuro.

Sul volo che il Milan ha preso per raggiungere l'Arabia Saudita e Riad, in vista della Supercoppa Italiana, un posto è stato occupato da Maximilian Ibrahimovic. No, non un cognome qualsiasi nel calcio e soprattutto nell'ambiente rossonero. 

Si tratta infatti del figlio di Zlatan Ibrahimovic, che al Milan ha scritto pagine importanti della storia del club e ora è dirigente RedBird. 

Per il giovane classe 2006 è la prima convocazione con il Milan dei grandi; una grande esperienza per lui ma non solo visto che sono tanti i giocatori del Milan Futuro chiamati da Massimiliano Allegri. 

Ma come sta andando Ibrahimovic junior con la seconda squadra rossonera in Serie D?

  • GLI ALLENAMENTI CON ALLEGRI E LA CONVOCAZIONE

    Non è una sorpresa in assoluto vedere il figlio di Zlatan nella lista dei convocati, pur essendo la prima volta che accade. In questa prima parte di stagione infatti, l'attaccante classe 2006 aveva già avuto l'occasione di mettersi alla prova con la prima squadra.

    Maximilian infatti è stato uno dei giovani rossoneri che Allegri puntualmente chiama per farli allenare con la prima squadra. Era capitato anche prima, quando ancora c'era addrittura il papà ancora in campo. 

    Il figlio di Zlatan è infatti da anni nel settore giovanile rossonero e ha compiuto i vari step, dall'under 17 fino al Milan Futuro, dove è stato aggregato in questa stagione. 

  • COME STA ANDANDO NEL MILAN FUTURO

    Dopo l'anno con la Primavera rossonera, Maximilian Ibrahimovic è stato promosso nel Milan Futuro, che è retrocesso nella passata stagione in Serie D. 

    L'attaccante sta trovando spazio sotto la guida di Massimo Oddo; fino ad ora 15 presenze e oltre 800 minuti in campo. Ibra junior ha dato anche il suo contributo mettendo a segno 4 goal e fornendo due assist giocando principalmente da attaccante di sinistra. 

    Nella passata stagione invece aveva segnato 7 goal in 20 partite con il Milan Primavera allenato da Guidi.

  • ESORDIO IN VISTA?

    Sicuramente le poche opzioni a disposizioni di Allegri in attacco hanno spinto il tecnico a convocare due giovani attaccanti del Milan Futuro (anche Emanuele Borsani).

    I rossoneri non avranno ancora una volta Santiago Gimenez e Rafael Leao non è al meglio dopo l'infortunio. Ci sarà qualche minuto in campo per Ibrahimovic? Scenario non certo così facile che accada ma comunque da non escludere del tutto visto che è stato convocato. Sicuramente sarebbe un momento storico. Un altro Ibrahimovic in campo con la maglia del Milan dopo il 18 marzo 2023, quando Zlatan giocò la sua ultima gara in maglia rossonera. 

  • GLI ALTRI GIOVANI CONVOCATI

    Allegri ha deciso di portare molti giocatori provenienti dal Milan Futuro per la Supercoppa. Oltre a Ibrahimovic, presenti altri 5 talenti rossoneri. 

    Ovvero Matteo Pittarelli (classe 2008) che sarà il terzo portiere al posto di Torriani, Matteo Dutu (2005), capitano del Milan Futuro di ruolo difensore centrale,  il terzinoValeri Vladimirov (classe 2008), che ha 7 presenze in stagione nella seconda squadra rossonera, Emanuele Sala (classe 2007), centrocampista che è già stato convocato da Allegri senza però mai entrare, ed  Emanuele Borsani (classe 2008), attaccante come Ibrahimovic. 

