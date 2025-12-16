Prima convocazione con il Milan per Maximilian Ibrahimovic: il figlio di Zlatan chiamato da Allegri in Supercoppa

Non è una sorpresa in assoluto vedere il figlio di Zlatan nella lista dei convocati, pur essendo la prima volta che accade. In questa prima parte di stagione infatti, l'attaccante classe 2006 aveva già avuto l'occasione di mettersi alla prova con la prima squadra.

Maximilian infatti è stato uno dei giovani rossoneri che Allegri puntualmente chiama per farli allenare con la prima squadra. Era capitato anche prima, quando ancora c'era addrittura il papà ancora in campo.

Il figlio di Zlatan è infatti da anni nel settore giovanile rossonero e ha compiuto i vari step, dall'under 17 fino al Milan Futuro, dove è stato aggregato in questa stagione.