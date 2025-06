Premier League, interviste ai giocatori durante i 90 minuti: la novità in arrivo

Non solo le interviste all'intervallo e l'arrivo delle telecamere negli spogliatoi come in Serie A, ma una vera novità: le domande ai giocatori sostituiti.

Dalla prossima stagione di Premier League, secondo quanto affermano i media britannici, arriveranno le interviste all'intervallo, come da anni già capita in Serie A. Una-due domande veloci ad uno dei giocatori che hanno disputato i 45 minuti, quelle che i tifosi italiani si sono ormai abituati a conoscere. Ma non solo. Sbarcherà nel massimo campionato inglese anche la telecamera negli spogliatoi, anche in questo caso già presente in Serie A. Rispetto all'Italia, però, ci sarà un passo in più.

La novità assoluta, però, è una che non ha ancora trovato posto in Italia, ma che continunando su questa via potrebbero giungere entro alcune annate. Si tratta, in particolare, delle interviste ai giocatori sostituti, che potrebbero essere intercettati dagli inviati a bordo campo.

Inutile dire che i tifosi, alquanto attaccati ad un calcio tradizionale e non televisivo soprattutto in Inghilterra, hanno già espresso il proprio disappunto sui social, sia per le interviste all'intervallo, sia per quelle ai giocatori sostituti che rappresenterebbero un nuovo modo di raccontare il calcio in tv e streaming dal 2025/2026, al via tra meno di due mesi.

Altra novità, che verrò probabilmente confermata nei prossimi giorni, sarà l'accesso alle telecamere sul terreno di gioco per riprendere i festeggiamenti da pochi passi. Insomma, un calcio britannico in stile statunitense.