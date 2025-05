Premier League, chi va in Champions? I verdetti, è stata un'ultima giornata di fuoco

Cala il sipario sulla stagione di Premier League 2024/2025: sei squadre sono qualificate in Champions, una tramite l'Europa League.

Dopo la matematica vittoria del titolo da parte del Liverpool e le tre retrocessioni di qualche settimana fa, che riportano nella B inglese Leicester, Southampton e Ipswich, con il 38esimo e ultimo turno di Premier League si è chiusa anche la questione qualificazioni europee.

Ultimi 90 minuti di fuoco per definire le qualificate in Champions League, Europa League e Conference, tra gioia e massima delusione. Sì, perchè prima del 25 maggio, data in cui si è decisa la corsa per terzo, quarto e quinto posto valevoli per la Champions, ben cinque squadre erano in lotta per i tre posti residui.

Manchester City, Chelsea, Newcastle, Aston Villa e Nottingham Forest erano tutte ravvicinate e decise a fare di tutto per 'evitare' l'Europa League, ma solamente tre di loro sono riuscite, anche senza strafare, a raggiungere il girone di Champions al via il prossimo settembre.