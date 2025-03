Commissario tecnico dell'Italia dal 2010 al 2014, Cesare Prandelli sta per tornare in Federazione con un ruolo inedito.

Cesare Prandelli torna in pista e lo farà in azzurro. Nessun clamoroso avvicendamento in panchina con Luciano Spalletti, ma un nuovo ruolo tutto per l'ex CT.

Questo è quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui i contatti tra la FIGC e Prandelli sarebbero più che avviati.

A quasi undici anni dall'addio post Mondiali 2014, dunque, Prandelli sta per tornare a Coverciano per una seconda vita azzurra.