Postecoglou e la metafora sull'addio di Kane: "Come una vecchia papera"

Il tecnico del Tottenham torna sull'addio al Tottenham dell'attuale attaccante del Bayern: "I giocatori non hanno mai battuto ciglio".

L'estate 2023 è stata caratterizzata da un addio decisamente importante per il Tottenham: quello di Harry Kane, volato in Germania per sposare la causa del Bayern Monaco.

In Baviera l'attaccante inglese si sta confermando con numeri realizzativi straordinari, anche se l'ultima possibilità di chiudere la stagione con un trofeo si chiama Champions League: in Bundesliga è già arrivato il trionfo del Bayer Leverkusen, mentre in Coppa di Germania è andata in scena la clamorosa eliminazione per mano del Saarbrücken, un club di terza divisione. Anche in Supercoppa di Germania (che sancì l'esordio tra i bavaresi di Kane) si palesò una bruciante sconfitta inflitta dal Lipsia.

Nonostante il duro colpo della cessione dell'uomo più illustre della rosa, il Tottenham ha saputo riorganizzarsi con Ange Postecoglou al timone: proprio l'allenatore australiano ha utilizzato una metafora particolare per parlare del divorzio tra gli 'Spurs' e Kane, maturato a poche settimane di distanza dalla scelta del tecnico da parte della società londinese.