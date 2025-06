Portogallo-Olanda Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Portogallo e Olanda si sfidano nei quarti di finale degli Europei Under 21: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

La sfida tra Portogallo e Olanda apre il programma dei quarti di finale degli Europei Under 21. I lusitani sono approdati ai quarti vincendo il gruppo C grazie alla miglior differenza reti rispetto alla Francia, arrivata appaiata ai portoghesi con 7 punti: il Portogallo, dopo lo 0-0 con i transalpini, ha travolto Polonia e Georgia, schiantate rispettivamente 5-0 e 4-0. L'articolo prosegue qui sotto Ai quarti sarà sfida contro l'Olanda, secondo nel gruppo D alle spalle della Danimarca. Gli Orange hanno chiuso a quota 4 punti: 2-2 con la Finlandia, sconfitta per 2-1 con la Danimarca e vittoria decisiva all'ultima giornata, per 2-0, contro l'Ucraina. Tutto su Portogallo-Olanda Under 21: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.