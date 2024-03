L'umiliazione massima del Benfica: il Porto vince 5-0 nel "Clasico" di Portogallo

I Dragoes di Conceiçao ne rifilano cinque alle Aquile nel tradizionale confronto tra Big: campionato riaperto.

La stagione del Benfica, anzi, proprio l'ultimo anno delle Aquile potrebbe benissimo essere preso in esame come un "caso di studio".

Anche perché, tornando indietro, questo è stato un po' il periodo della passata stagione in cui si discuteva della sfida, doppia, in Champions League contro l'Inter.

Una gara da affrontare, per il club portoghese, da assoluta sorpresa della competizione, e da mina vagante: un anno dopo in casa Benfica è cambiato tutto.

Usciti dalla Champions League, rischiando l'eliminazione totale, e adesso anche "umiliati" in uno dei confronti più sentiti del Portogallo. Il "Clasico" contro il Porto, autore di una gara perfetta conclusa per 5-0 al do Dragao. Senza appello.