Portiere Inter, chi sarà titolare se Sommer va al Galatasaray? Il punto su Martinez, Donnarumma e Ter Stegen

Sommer-Galatasaray, l'Inter ragiona sul presente e sul futuro: diverse opzioni in caso di addio dell'attuale estremo difensore titolare.

L'eliminazione subita negli ottavi del Mondiale per Club ha chiuso definitivamente la deludente annata dell'Inter. Nessun titolo, dopo che nelle prime settimane primaverili i nerazzurri sembravano in prima fila per vincere tutto. Il destino ha voluto diversamente, ormai è noto.

Ora l'Inter, che può contare su Chivu come nuovo allenatore e primi acquisti Sucic e Luis Henrique, deve far fronte alle voci del mercato in uscita, con Thuram, Dumfries e Sommer come possibili partenti nel corso dell'estate. Tra questi sembra essere in grosso dubbio soprattutto il portiere elvetico, che dopo anni da protagonista in nerazzurro potrebbe decidere di accettare la chiamata del Galatasaray, Campione di Turchia in carica e pronto a giocare la nuova edizione della Champions League.

Sommer e l'Inter ragionano sul da farsi, consapevoli delle possibilità per l'imminente nuova annata. Le indiscrezioni dalla Turchia parlano di un'apertura da parte dell'estremo difensore, con il team meneghino che lavora per l'eventuale, ma assolutamente non certa, partenza del suo portiere titolare.