Polonia-Olanda 1-2, pagelle e tabellino: Weghorst entra e la ribalta, Szczesny non basta

Gli Oranje vanno sotto, poi rimontano: partita vivace ad Amburgo, ai polacchi (senza Lewandowski) non bastano i miracoli di Szczesny.

Nonostante le telecamere nel prepartita abbiano fatto di tutto per inquadrare l'assente, nelle formazioni, Robert Lewandowski, la scena ad Amburgo Polonia e Olanda effettivamente se la son presa, in maniera diversa.

Primo tempo vivace con i polacchi che passano in vantaggio da palla inattiva con il colpo di testa di Buksa, bravo ad anticipare Van Dijk per l'1-0 al quarto d'ora. Il pari arriva, dopo diversi tentativi (anche alcuni sventati da Szczesny) grazie a Gakpo al 29'.

Nella ripresa quadre allungate già dall'ora di gioco, ma anche stanchezza e imprecisione. Decisiva la parata di Szczesny al 70': il risultato non va oltre l'1-1, almeno fino a quando non era Weghorst. Imbucata di Aké per l'attaccante olandese che fissa il punteggio sull'1-2.