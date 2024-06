Polonia-Austria 1-3, pagelle e tabellino: Trauner, Baumgartner e Arnautovic firmano la prima vittoria a Euro 2024

Dopo il botta e risposta Trauner-Piatek, la Nazionale guidata da Rangnick dilaga nella ripresa grazie a Baumgartner e al rigore di Arnautovic.

L'Austria centra la sua prima vittoria a Euro 2024 battendo 3-1 la Polonia, costretta ad incassare la sua seconda sconfitta consecutiva nel torneo.

La prima frazione di gioco si apre nel segno dell'Austria che impiega appena nove minuti per sbloccare il match: sugli sviluppi di una rimessa laterale, il pallone arriva sulla sinistra a Mwene che crossa per il blitz vincente di Trauner che fa 0-1 di testa. La replica di marca polacca si concretizza però alla mezz'ora quando al culmine di un'azione concitata in area di rigore ci pensa Piatek a ristabilire la parità.

Nella ripresa la Polonia si gioca la carta Lewandowski (all'esordio a Euro 2024) per provare a riscrivere la storia della partita, ma a far saltare il banco ci pensa l'Austria che rimette la freccia grazie al blitz vincente di Baumgartner, prima di chiudere i giochi grazie al rigore di Arnautovic.