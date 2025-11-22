Pubblicità
Lelio Donato

Poco spazio e polemiche, Napoli-Atalanta è la grande occasione di Lang per convincere Conte: può essere un titolare?

Noa Lang è stato uno degli acquisti più costosi dell'ultima sessione di mercato ma finora al Napoli ha trovato poco spazio e non ha mai convinto, anche a causa di un feeling non ancora sbocciato con Conte.

Eccola finalmente. Noa Lang avrà l'occasione che al Napoli aspettava da tempo. L'olandese, infatti, dovrebbe partire titolare nell'anticipo contro l'Atalanta.

Una scelta a sorpresa quella di Conte che, considerate anche le tante assenze per infortunio, ha deciso di lanciare l'ex PSV nel tridente.

Il tutto dopo settimane di polemiche per lo scarso minutaggio concesso a Lang dal tecnico e qualche scambio di battute davanti ai microfoni.

L'emergenza però ha concesso all'olandese una grande occasione per dimostrare che sì, lui in questo Napoli può essere davvero un titolare.

  • UN INVESTIMENTO IMPORTANTE

    Noa Lang è stato uno degli acquisti più costosi dell'ultima campagna trasferimenti del Napoli.

    Per strapparlo al PSV, infatti, la società azzurra ha versato al club olandese 25 milioni di euro più 2-3 di bonus.

    Sulla carta, insomma, Lang doveva essere il sostituto naturale di Kvaratskhelia che a gennaio di fatto non era stato rimpiazzato dopo la cessione al PSG.

    L'olandese ha firmato fino al 2030 e guadagna circa 2,8 milioni di euro netti a stagione. Un segnale chiaro di come il Napoli puntasse molto su Lang.

  • UNA SOLA PARTITA DA TITOLARE

    Le cose però finora per Lang al Napoli non sono andate come sperato al momento del suo acquisto.

    Conte, di fatto, non l'ha mai schierato titolare tranne che nella trasferta di Lecce quando peraltro era stato richiamato in panchina già all'inizio del secondo tempo.

    Poi solo pochi spezzoni di gara per un totale di undici presenze e appena 223' giocati in stagione. Il tutto nonostante le assenze che hanno falcidiato la rosa azzurra.

    Lang non ha fin qui messo a referto né goal e neppure assist anche perché la rete del possibile pareggio contro il Torino gli è stata annullata dal VAR.

  LA POLEMICA LANG-CONTE

    LA POLEMICA LANG-CONTE

    Dopo la rovinosa sconfitta subita col Napoli proprio sul campo del PSV Eindhoven, ex squadra di Lang, l'olandese ai media locali non ha nascosto un certo malcontento nei confronti del tecnico azzurro.

    "Preferirei non dire nulla al riguardo. Penso che ogni calciatore voglia giocare, giusto? Credo che sia tutto. Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente, ma sì...Preferirei non dire nulla. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è al momento. Non ho altra scelta. L'allenatore? "Ci ho parlato una volta" ha dichiarato Lang a 'Ziggo'.

    Uno sfogo a cui ha risposto proprio Conte sempre a 'Ziggo': "Lang ha disputato l'intero ritiro precampionato con noi e ha giocato alcune partite. Non è mai partito titolare, ma dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori, altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo. Altrimenti rimarrà in panchina".

  • L'OCCASIONE CONTRO L'ATALANTA

    Nonostante fin qui col Napoli abbia giocato pochissimo, Noa Lang è stato regolarmente convocato da Koeman che crede molto nelle qualità dell'esterno.

    "A settembre, mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come vanno le cose in Italia. Mi ha detto: '28 giorni di ritiro e non ho visto un pallone'. È una vera transizione per un giocatore, e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se vedono un pallone e devono farlo"  ha dichiarato il Ct dell'Olanda su Lang in conferenza stampa.

    L'esterno è però rimasto in panchina per tutta la gara contro la Polonia, subentrando solo nel finale qualche giorno dopo contro la Lituania. 

    Adesso, come detto, Lang avrà la sua prima vera grande occasione col Napoli dato che Conte è intenzionato a schierarlo titolare come esterno offensivo del 3-4-3 in un tridente completato da Hojlund e Neres.

    E chissà che se l'olandese dovesse superare l'esame non possa essere davvero un nuovo inizio. Non solo per Lang.

