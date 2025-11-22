Poco spazio e polemiche, Napoli-Atalanta è la grande occasione di Lang per convincere Conte: può essere un titolare?

Dopo la rovinosa sconfitta subita col Napoli proprio sul campo del PSV Eindhoven, ex squadra di Lang, l'olandese ai media locali non ha nascosto un certo malcontento nei confronti del tecnico azzurro.

"Preferirei non dire nulla al riguardo. Penso che ogni calciatore voglia giocare, giusto? Credo che sia tutto. Non so cos'altro posso fare. Mi sto allenando duramente, ma sì...Preferirei non dire nulla. Devo mordermi un po' la lingua. Ma non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com'è al momento. Non ho altra scelta. L'allenatore? "Ci ho parlato una volta" ha dichiarato Lang a 'Ziggo'.

Uno sfogo a cui ha risposto proprio Conte sempre a 'Ziggo': "Lang ha disputato l'intero ritiro precampionato con noi e ha giocato alcune partite. Non è mai partito titolare, ma dobbiamo parlare della squadra e non dei singoli giocatori, altrimenti se dovessimo parlare solo dei singoli giocatori diventerebbe dannoso. Noa deve lavorare, quando deciderò lo manderò in campo. Altrimenti rimarrà in panchina".