Poco spazio e polemiche, Napoli-Atalanta è la grande occasione di Lang per convincere Conte: può essere un titolare?

Eccola finalmente. Noa Lang avrà l'occasione che al Napoli aspettava da tempo. L'olandese, infatti, dovrebbe partire titolare nell'anticipo contro l'Atalanta.
Una scelta a sorpresa quella di Conte che, considerate anche le tante assenze per infortunio, ha deciso di lanciare l'ex PSV nel tridente.
Il tutto dopo settimane di polemiche per lo scarso minutaggio concesso a Lang dal tecnico e qualche scambio di battute davanti ai microfoni.
L'emergenza però ha concesso all'olandese una grande occasione per dimostrare che sì, lui in questo Napoli può essere davvero un titolare.