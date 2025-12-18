Poco spazio al Genoa: l'Inter è pronta ad interrompere il prestito di Valentin Carboni già a gennaio

Quella in corso doveva essere la stagione della definitiva maturazione di Valentin Carboni, a un anno dalla rottura del crociato nell’autunno 2024.
In estate l’Inter aveva optato per un prestito secco al Genoa di Patrick Vieira, nella speranza di garantire al giovane talento argentino la continuità necessaria per esplodere.
Le cose, però, non sono andate come previsto: nonostante il cambio in panchina e l’arrivo di Daniele De Rossi, il classe 2005 continua a essere considerato un’alternativa.
I nerazzurri valutano quindi di interrompere anzitempo il prestito e richiamare il giocatore già a gennaio.