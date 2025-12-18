Pubblicità
Pubblicità
Valentin Carboni GenoaGetty Images
Michael Baldoin

Poco spazio al Genoa: l'Inter è pronta ad interrompere il prestito di Valentin Carboni già a gennaio

Il classe 2005 argentino sta trovando poco spazio tra le fila dei rossoblù: l’Inter valuta di interrompere il prestito per permettergli di andare altrove e trovare continuità.

Pubblicità

Quella in corso doveva essere la stagione della definitiva maturazione di Valentin Carboni, a un anno dalla rottura del crociato nell’autunno 2024.

In estate l’Inter aveva optato per un prestito secco al Genoa di Patrick Vieira, nella speranza di garantire al giovane talento argentino la continuità necessaria per esplodere.

Le cose, però, non sono andate come previsto: nonostante il cambio in panchina e l’arrivo di Daniele De Rossi, il classe 2005 continua a essere considerato un’alternativa.

I nerazzurri valutano quindi di interrompere anzitempo il prestito e richiamare il giocatore già a gennaio.

  • LA STAGIONE DI VALENTIN CARBONI

    Appena 548 minuti distribuiti in 15 presenze con la maglia del Genoa, 194 dei quali in Coppa Italia, dove è sempre partito titolare e ha realizzato la sua unica rete in rossoblù, il 15 agosto contro il Vicenza.

    Il cambio in panchina, da Vieira a De Rossi, ha modificato poco la situazione: Carboni resta ancora un’alternativa.

    In attacco stanno trovando continuità Vitinha e Colombo, mentre l’attuale tecnico fatica a impiegarlo in altri ruoli della zona centrale del campo.

    • Pubblicità

  • L'INTER PRONTA AD INTERROMPERE IL PRESTITO

    Insoddisfatta della situazione, l’Inter sarebbe pronta a interrompere anticipatamente il prestito di Valentin Carboni.

    Come riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra valuterebbe di richiamare il classe 2005 argentino a Milano già a gennaio, anticipando di qualche mese il rientro previsto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIVERSE SQUADRE SULL'ARGENTINO: SI MUOVONO PARMA E SASSUOLO

    Il rientro anticipato di Carboni a Milano non sarebbe legato all’intenzione di rinforzare immediatamente la formazione di Chivu.

    L’idea dell’Inter, infatti, è quella di trovare la soluzione migliore per un nuovo prestito del classe 2005, così da permettergli - come previsto in estate - di accumulare minuti e continuità in campo.

    La società crede molto nel giovane talento, ma ritiene fondamentale che possa giocare con regolarità per arrivare quanto più pronto possibile a indossare stabilmente la maglia nerazzurra.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Supercoppa di Lega
Bologna crest
Bologna
BOL
Inter crest
Inter
INT
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0