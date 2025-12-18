Poco spazio al Genoa: l'Inter è pronta ad interrompere il prestito di Valentin Carboni già a gennaio

Appena 548 minuti distribuiti in 15 presenze con la maglia del Genoa, 194 dei quali in Coppa Italia, dove è sempre partito titolare e ha realizzato la sua unica rete in rossoblù, il 15 agosto contro il Vicenza.

Il cambio in panchina, da Vieira a De Rossi, ha modificato poco la situazione: Carboni resta ancora un’alternativa.

In attacco stanno trovando continuità Vitinha e Colombo, mentre l’attuale tecnico fatica a impiegarlo in altri ruoli della zona centrale del campo.