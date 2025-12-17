Pochi mesi alla scadenza, Maignan sereno: "Rinnovo? Non mi deve disturbare"

Tra pochi mesi, Mike Maignan non avrà più un contratto con il Milan. La storia è nota: il 30 giugno scadrà l'accordo con la società rossonera, con le parti a lavoro per il possibile rinnovo oltre il 2026. La possibilità di una conferma in città non è certo sicura, ma il francese rimane la priorità come portiere delle prossime annate. Si vedrà.
Intanto ha parlato della questione anche lo stesso Maignan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Una Supercoppa di scena undici mesi dopo quella vinta, sempre a Riad, con Sergio Conceicao in panchina.
"Credo che la cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno con il Milan" ha confessato Mike Maignan sul discorso rinnovo. "Ovviamente il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare, io devo rimanere concentrato per dare il massimo. Non penso che oggi sia il momento di parlare del mio futuro. Vediamo cosa succederà".