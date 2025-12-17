Pochi mesi alla scadenza, Maignan sereno: "Rinnovo? Non mi deve disturbare"

Maignan è estremamente soddisfatto di Claudio Filippi, preparatore dei portieri che ha lasciato la Juventus dopo 15 anni per sposare la causa del Milan.

"Mi ha portato molta serenità" ha raccontato Maignan. "È una persona che ha molta esperienza, ha sangue freddo, sa gestire un gruppo di portieri"

"Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni, ma mi sento molto bene con quello che mi propone molto bene in allenamento, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione".