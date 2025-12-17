Pubblicità
Francesco Schirru

Pochi mesi alla scadenza, Maignan sereno: "Rinnovo? Non mi deve disturbare"

Alla vigilia della Supercoppa contro il Milan, il giocatore del Milan ha parlato della questione rinnovo e dell'arrivo di Filippi come preparatore dei portieri: "Ha portato serenità, come il mister".

Tra pochi mesi, Mike Maignan non avrà più un contratto con il Milan. La storia è nota: il 30 giugno scadrà l'accordo con la società rossonera, con le parti a lavoro per il possibile rinnovo oltre il 2026. La possibilità di una conferma in città non è certo sicura, ma il francese rimane la priorità come portiere delle prossime annate. Si vedrà.

Intanto ha parlato della questione anche lo stesso Maignan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Una Supercoppa di scena undici mesi dopo quella vinta, sempre a Riad, con Sergio Conceicao in panchina.

"Credo che la cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno con il Milan" ha confessato Mike Maignan sul discorso rinnovo. "Ovviamente il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare, io devo rimanere concentrato per dare il massimo. Non penso che oggi sia il momento di parlare del mio futuro. Vediamo cosa succederà".

  • L'ARRIVO DI CLAUDIO FILIPPI

    Maignan è estremamente soddisfatto di Claudio Filippi, preparatore dei portieri che ha lasciato la Juventus dopo 15 anni per sposare la causa del Milan.

    "Mi ha portato molta serenità" ha raccontato Maignan. "È una persona che ha molta esperienza, ha sangue freddo, sa gestire un gruppo di portieri" 

    "Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni, ma mi sento molto bene con quello che mi propone molto bene in allenamento, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione".

  • ALLEGRI E RIAD, DI NUOVO

    "Come hanno detto i miei compagni, quest'anno siamo più una squadra, più una famiglia, un gruppo dove si vive bene" assicura Maignan sull'attuale Milan. 

    "Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi".

    La serenità rinnovata e ciò di cui spesso, in conferenza stampa, ha parlato Mike Maignan.

