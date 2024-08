Pochettino torna ad allenare: è il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti

L'argentino si appresta a sostituire Gregg Berhalter dopo la disastrosa Copa America: l'obiettivo è portare gli USA a disputare un buon Mondiale.

Riecco Mauricio Pochettino. L'ex allenatore del Chelsea torna ad allenare qualche mese dopo l'addio al Chelsea: è lui il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti, costretti all'ennesima opera di ricostruzione.

Secondo ESPN, un accordo è stato trovato. Pochettino era emerso negli scorsi giorni come il candidato più probabile per la successione di Gregg Berhalter, esonerato dopo la pessima Copa America disputata in casa, e alla fine la fumata bianca è effettivamente arrivata.

Si conclude dunque la caccia degli Stati Uniti a una nuova guida tecnica, caccia che a un certo punto aveva compreso anche il nome di Jurgen Klopp.