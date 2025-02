Il Liverpool di Slot di scena in casa del Plymouth nel quarto turno di FA Cup: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Il quarto turno di FA Cup mette di fronte il Plymouth Argyle e il Liverpool di Arne Slot, capolista della Premier League. Il Plymouth, fanalino di coda in Championship, ha raggiunto il quarto turno superando a sorpresa il Brentford. L'articolo prosegue qui sotto I Reds, invece, hanno battuto agevolmente con un netto 4-0 l’Accrington nel turno precedente. Tutto su Plymouth-Liverpool: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.