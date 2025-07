Plusvalenze fittizie, Campedelli condannato a due anni di carcere: duro provvedimento per l'ex presidente del Chievo

L'ex presidente del Chievo è stato condannato dal Tribunale di Forlì nell'ambito del processo sul fallimento del Cesena. Assolto Rino Foschi.

È arrivato il verdetto in merito alle plusvalenze fittizie iscritte a bilancio dal Chievo sette anni fa: i giudici hanno deciso di condannare Luca Campedelli, ex numero uno della società gialloblù.

L'imprenditore è stato ritenuto colpevole nell'ambito delle operazioni di mercato chiuse col Cesena, successivamente fallito e costretto a ripartire dai dilettanti.

Assolto invece Rino Foschi, direttore tecnico di quel Cesena che non riuscì a iscriversi al campionato di Serie C dopo la retrocessione maturata in virtù dell'ultimo posto in B.