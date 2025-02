La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di De Laurentiis e del club per gli acquisti di Manolas dalla Roma e Osimhen dal Lille.

La Procura di Roma, secondo quanto riporta l'ANSA, ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, per il Napoli e per l'amministratore delegato del club Chiavelli.

Nell'indagine dei magistrati della Capitale si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Due in particolare le operazioni sotto la lente di ingrandimento della giustizia ordinaria.