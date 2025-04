Playout Serie C girone B, date e regolamento: c'è anche il Milan, quattro squadre e due retrocessioni

Chiuso il campionato di Serie C, girone B, è tempo dei playout: delle quattro squadre coinvolte due dovranno retrocedere tra i dilettanti.

Il campionato di Serie C, girone B, si è concluso il 27 aprile.

La Virtus Entella è salita in Serie B, mentre il Legnago Salus è retrocesso nella prossima Serie D 2025/2026. Per il resto, gran parte del girone continuerà a giocare anche a maggio, tra playoff e playout.

In particolare, per il girone B, le quattro squadre qualificate ai playout si sfideranno in partite di andata e ritorno da cui usciranno due salve, confermate nella Serie C al via tra qualche mese, nonchè due retrocesse che dovranno combattere tra i dilettanti.