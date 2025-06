Playout di Serie B, ufficiali le date e l'orario: la Salernitana attende di conoscere il nome dell'avversaria

La Lega Serie B ha ufficializzato le date dei due match validi per il playout: l'avversaria della Salernitana non è però ancora certa.

Sono finalmente ufficiali le date delle due sfide valide per i playout di Serie B, che sanciranno il nome dell'ultima squadra retrocessa in C.

Dopo l'indicazione emersa a margine dal Consiglio Federale di fine maggio, ora la Lega di B ha comunicato in via definitiva i giorni in cui si disputeranno la sfida di andata e quella di ritorno.

Il tutto con il dubbio relativo al nome dell'avversaria della Salernitana, unica squadra certa di prendere parte ai playout dopo la penalizzazione inflitta al Brescia, retrocesso proprio in seguito a questa sanzione.