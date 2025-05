Playoff Serie C, le qualificate del 4 maggio e le nuove partite: il tabellone aggiornato

Juventus Next Gen

Si sono disputate le prime partite dei playoff di Serie C, tra le partecipanti arrivano le prime eliminate: non giocheranno la prossima Serie B.

I playoff di Serie C 2024/2025 sono cominciati, con il primissimo turno da cui nove qualificate potranno continuare a sognare la prossima Serie B. Dall'altra parte, però, anche nove eliminate, che causa sconfitta, o pareggio (da regolamento) devono abbandonare il torneo extra-campionato dopo soli 90 minuti.

Le nove qualificate giocheranno la seconda fase del playoff girone, ovvero incontri contro le squadre del proprio stesso gruppo. Una volta conclusa anche questa sarà la volta dell'apertura ai vari incroci, in cui i team del gruppo A, B e C si incroceranno per i l proseguo del torneo.

Le squadre che accedono al secondo turno playoff scenderanno in campo mercoledì 7 maggio, nuovamente in gara unica e con la stessa regola: in caso di parità al 90' avanza il club che ha ottenuto la miglior posizione nel campionato appena concluso.