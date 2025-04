Playoff Serie C girone C, qualificate e partite: date, orari e regolamento con il pari al 90'

L'Avellino è stato promosso direttamente in Serie B, ma dal gruppo C potrebbe arrivare anche l'ultima squadra: al via i playoff.

Padova, Avellino e Virtus Entella sono state promosse: giocheranno nella prossima Serie B, annata 2025/2026. Insieme a loro, però, ci sarà una quarta squadra proveniente dai playoff, di scena a maggio.

Il Girone C di Serie C, quello più seguito, ha visto una lotta serrata per i nove posti playoff, fino all'ultimo turno: le big hanno trovato il pass per continuare a sognare la promozione per la prossima stagione di Serie B.

Le squadre classificate dal quinto al decimo posto nel girone C di Serie C si sfideranno tra di loro, per poi accedere alla fase in cui saranno presenti anche le avversarie provenienti dagli altri due gruppi.