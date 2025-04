Playoff Serie C girone A, qualificate e partite: date, orari e regolamento a pari reti

Chiuso il girone A di Serie C via ai playoff per determinare l'ultima promossa nella prossima annata di Serie B 2024/2025.

Il girone A di Serie C è il primo a concludersi. Con il 38esimo e ultimo turno del 25 aprile, infatti, il gruppo presente ora tutti i verdetti. Il principale è naturalmente il ritorno in Serie B del Padova, riuscito ad essere promosso dopo una lotta finale entusiasmante con il Vicenza. Oltre al Padova, proveranno ad ottenere la promozione in Serie B anche le nove qualificate ai playoff, a partire dal Vicenza, passando per l'Atalanta Under 23 e la Virtus Verona. Chiuso il campionato regolare è tempo di playoff, che cominceranno con le partite tra squadre del solo girone A, per poi incrociarsi con i gruppo B e C. L'articolo prosegue qui sotto