I Playoff Serie C 2025 spiegati: per passare il turno la posizione in classifica è fondamentale

A maggio si giocano i playoff di Serie C, ma come funziona in caso di parità di reti nelle gare singole e tra andata/ritorno?

Ventotto squadre, una sola promossa in Serie B 2025/2026. A maggio cominciano i lunghi playoff di Serie C che decreteranno quale ultimo team si unirà alle prime tre classificate dei tre gironi promosse direttamente nella seconda serie.

I playoff di Serie C 2025 sono composti da diverse fasi, dal primissimo turno girone fino alla doppia finale andata e ritorno che decreterà l'ultima squadra promossa in Serie B. Tra turni in gara unica e in sfide di andata e ritorno, i playoff di Serie C finiranno in parità.

Cosa succede dunque in caso di parità in un turno singolo e davanti ad un numero pari di reti tra andata e ritorno? Facciamo luce sui playoff di Serie C spiegando in che modo viene determinata la squadra qualificata.