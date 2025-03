Playoff Serie C 2025, le squadre qualificate: prime certezze, saranno ventotto in totale

Serie C

Girone A, B e C, quali squadre partecipano ai playoff di Serie C? Alcune sono già matematicamente qualificate al torneo post campionato.

Aprile è il mese che chiude il campionato di Serie C 2024/2025. Entro fine mese ci saranno tre promosse in Serie B (le prime di ogni girone) e le ventisette qualificate ai playoff, che lotteranno per raggiungere le citate colleghe direttamente nella seconda serie.

Con appena quattro giornate di Serie C ancora da disputare, sono già diverse le squadre certe di giocare almeno i playoff, con la possibilità comunque di essere promosse direttamente in Serie B.

La differenza tra il primo posto e il secondo è enorme, considerando i lunghissimi playoff da cui arriverà solamente un'ultima promossa nella Serie B 2025/2026. Le qualificate ai playoff di Serie C? Per ora poche, ma il numero crescerà velocemente nelle prime due settimane di aprile.