Playoff Serie B ufficiali, si faranno: lo Spezia apre le porte ad altre cinque squadre

La distanza tra terzo e quarto posto non sarà eccessiva, ragion per cui playoff 2025 verranno disputati: già annunciate le date, sei qualificate.

Ballava solo un punto per definire la disputa o meno dei playoff di Serie B 2025. La sconfitta dello Spezia sul campo della Reggiana apre la porta a diverse squadre, per un totale di sei, che lotteranno nel post campionato per l'ultima promozione in Serie A: i playoff, dopo i risultati del 35esimo turno, sono ufficiali.

Insieme al Sassuolo di Grosso e al Pisa di Pippo Inzaghi, che ha ottenuto la promozione sempre in virtù della sconfitta dello Spezia, ci sarà un'altra squadra dell'attuale Serie B nel prossimo massimo campionato. Quale? La vincitrice dei playoff, che verranno disputati tra metà maggio e inizio giugno tra le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto del torneo regolare.

Da regolamento i playoff si faranno per la mancata distanza di 15 o più punti tra terzo e quarto posto. Il k.o dello Spezia porterà la Cremonese quarta, infatti, ad avere pochi punti di distanza dai liguri, così da poter giocare i playoff al pari delle altre squadre che otterranno un buon piazzamento in classifica.