I playoff di Serie B si faranno o no? A tre giornate dalla fine non sono ancora ufficiali

Dopo il 35esimo turno di Serie B non sono ancora certi, ma i playoff sono vicinissimi: già nel 36esimo potrebbero essere confermati.

I tifosi dello Spezia sperano, come tutti quelli delle altre tifoserie. Per queste ultime tre giornate di Serie B, però, i fans delle squadre dal terzo all'ottavo posto della classifica puntano in due direzioni diverse relativamente ai playoff per l'ultima promozione in Serie A.

Se il Sassuolo è già promosso e il Pisa lo è virtualmente, manca all'appello una terza squadra che parteciperò al prossimo campionato di Serie A 2024/2025. Dopo il 35esimo turno giocato il 1° maggio la situazione non è ancora chiara: i playoff non sono ancora ufficiali.

Come di consueto partecipano ai playoff di Serie B le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto, con un ma: se la distanza tra terzo e quarto posto è di 14 o più punti, questi non vengono disputati e la terza in graduatoria, in questo caso lo Spezia, è direttamente promossa lasciando all'asciutto tutte le squadre dal quarto all'ottavo posto.