Per la seconda volta nella storia i playoff di Serie B potrebbero non giocarsi: occhio ai risultati in primavera

Da anni non si verifica un distacco così importante tra le prime della classe e le squadre dal quarto posto in giù: ora i playoff sono a rischio.

Quando mancano poco più di dieci turni al termine del campionato di Serie B, le squadre subito dopo le prime della classe guardano con preoccupazione alla situazione playoff. Sicurezza per anni, nel'attuale annata le partite post torneo, che permettono a una terza squadra di partecipare alla Serie A successiva, appaiono a rischio in virtù degli ultimi, costanti, risultati.

Da regolamento, infatti, i playoff vengono disputati qualora la distanza tra terza e quarta in classifica non sia eccessivamente elevata. In questo modo la Serie B intende sottolineare l'equilibrio dopo i primi due posti, premiati con la promozone diretta in Serie A.

Sassuolo e Pisa corrono verso il ritorno in Serie A nella primavera 2025, mentre lo Spezia cerca di distanziare il più possibile le timidi inseguitrici per essere promossa direttamente nella massima serie. Certo, tutto è ancora in bilico, ma mai come nell'attuale stagione i playoff sembrano essere in dubbio.