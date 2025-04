Playoff Serie B 2025, le squadre qualificate: chi giocherà per l'ultima promozione in A

Chi gioca i playoff di Serie B 2024/2025? Dalla terza all'ottava, le qualificate per l'ultima squadra che verrà promossa nella A 25/26.

Dopo i dubbi di inizio anno, i playoff di Serie B si giocheranno regolarmente. Insieme alle prime due classificate, promosse direttamente nella Serie A 2025/2026, una terza squadra parteciperà al prossimo massimo campionato dopo la conclusione del percorso post torneo regolare.

La terza e la quarta in classifica si qualificano direttamente alle semifinali dei playoff di Serie B 2025, mentre le squadre dal quinto all'ottavo posto giocheranno dai quarti di finale per provare ad avanzare verso la finalissima e il sogno promozione, per la prima volta nella massima serie o per l'ennesima partecipazione in Serie A.

Ad aprile vengono definite le otto squadre qualificate ai playoff di Serie B, dunque qual'è la situazione delle partecipanti?