Playoff Mondiali 2026, come funzionano? Contro chi gioca l'Italia in caso di secondo posto

L'Italia, grazie alla vittoria contro Israele nel match di Udine, si è assicurata la possibilità di disputare nuovamente i playoff per accedere al Mondiale 2026. Dopo gli infruttuosi spareggi pre-Coppa del Mondo 2018 e 2022, la rappresentativa azzurra dovrebbe vedersela nuovamente con le temute partite ad eliminazione diretta. La Norvegia, del resto, è realmente a un passo dal primo posto che vale la qualificazione diretta in virtù di una differenza reti incredibilmente più alta (+26), di un calendario e di un punteggio nettamente a favore.

E così l'Italia comincia a guardare ai playoff, al suo regolamento e alle possibili avversarie per dimenticare le ultime mancate partecipazioni al Mondiale. Gli spareggi vedranno impegnate le seconde squadre dei gironi al pari delle quattro migliori di Nations League non qualificate o agli spareggi, o direttamente alla Coppa del Mondo.

Le delusioni patite contro Macedonia del Nord e Svezia insegnano che l'Italia non può essere considerata favorita, qualunque sia l'avversaria: bisognerà semplicemente scendere in campo e vincere, indipendentemente dall'altro team presente.