Sweden v Switzerland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Francesco Schirru

Playoff Mondiali 2026, come funzionano? Contro chi gioca l'Italia in caso di secondo posto

Italia verso gli spareggi per i Mondiali, il regolamento del sorteggio prevede solo alcune possibili avversarie per il team di Gattuso.

L'Italia, grazie alla vittoria contro Israele nel match di Udine, si è assicurata la possibilità di disputare nuovamente i playoff per accedere al Mondiale 2026. Dopo gli infruttuosi spareggi pre-Coppa del Mondo 2018 e 2022, la rappresentativa azzurra dovrebbe vedersela nuovamente con le temute partite ad eliminazione diretta. La Norvegia, del resto, è realmente a un passo dal primo posto che vale la qualificazione diretta in virtù di una differenza reti incredibilmente più alta (+26), di un calendario e di un punteggio nettamente a favore.

E così l'Italia comincia a guardare ai playoff, al suo regolamento e alle possibili avversarie per dimenticare le ultime mancate partecipazioni al Mondiale. Gli spareggi vedranno impegnate le seconde squadre dei gironi al pari delle quattro migliori di Nations League non qualificate o agli spareggi, o direttamente alla Coppa del Mondo.

Le delusioni patite contro Macedonia del Nord e Svezia insegnano che l'Italia non può essere considerata favorita, qualunque sia l'avversaria: bisognerà semplicemente scendere in campo e vincere, indipendentemente dall'altro team presente.

  • LE QUALIFICATE AI PLAYOFF

    Per ora soltanto Italia e Scozia sono matematicamente ai playoff. 

    Le partite di novembre definiranno le dodici qualificate provenienti dai gironi oltre alle quattro di Nations League.

    Le migliori squadre del continente non dovrebbero avere problemi ad ottenere il primo posto che vale l'accesso diretto al Mondiale, mentre quelle di seconda fascia giocheranno quasi sicuramente i playoff al pari di alcune sorprese assolute decise ad ottenere una storica prima qualificazione alla Coppa del Mondo.

  • IL SISTEMA DEI PLAYOFF

    Per accedere al Mondiale le sedici squadre presenti ai playoff non dovranno giocare contro una sola avversaria, ma bensì contro due.

    Il sistema dei playoff prevede infatti una semifinale e una finale, entrambe in gara secca e in casa della squadra con il miglior ranking. In questo caso l'Italia è sulla carta avvantaggiata considerato il decimo posto mondiale, ma la sconfitta palermitana contro la Macedonia del Nord prima del Mondiale 2022 ricorda come in queste partite conta solo il momento: non si possono fare troppi calcoli o voli pindarici.

    Considerando come le migliori del ranking FIFA siano vicine al Mondiale tramite il primo posto, con il secondo posto l'Italia sarà quasi sicuramente testa di serie con la possibilità di giocare in casa le partite previste il prossimo marzo.

  • LE AVVERSARIE DELL'ITALIA

    Considerando l'Italia testa di serie ai playoff, il sorteggio porterebbe ad una prima sfida contro una squadra presente in quarta fascia. Chi ne fa parte?

    Detto che nessuna squadra, eccetto la Scozia, è qualificata matematicamente agli spareggi, la quarta fascia conterrà quelle provenienti dalla Nations League, ovvero le migliori quattro del torneo che non sono riuscite ad ottenere il primo o il secondo posto nei gironi canonici di qualificazione al Mondiale.

    Allo stato attuale l'Italia potrebbe affrontare nella prima sfida dei playoff una tra Irlanda del Nord, Svezia, Romania e Macedonia mentre in finale potrebbe incontrare una delle Nazionali che hanno concluso il girone al secondo posto, tra cui, sempre considerando le attuali classifiche, Turchia, Albania, Bosnia e sì, anche la Macedonia del Nord.

  • TABELLONE E DATE DEI PLAYOFF

    Il tabellone dei playoff verrà definito con il sorteggio a cui prenderanno parte le sedici squadre qualificate.

    Previsto nel mese di novembre, dopo la conclusione dei gironi di qualificazione, il sorteggio definirà le partite che verranno disputate il 26 e il 31 marzo.

    Il Mondiale 2026 comincerà tre mesi più tardi e vedrà per la prima volta la partecipazione di 48 squadre rispetto alle solite 32 a cui i tifosi di tutto il mondo erano abituati da diversi decenni.

