Pisa-Rappresentativa Valle d'Aosta dove vederla: DAZN, Sky, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Prima amichevole estiva per il Pisa contro la Rappresentativa della Valle d'Aosta: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Prima uscita pre-stagionale in amichevole per il nuovo Pisa di Alberto Gilardino, erede di Filippo Inzaghi sulla panchina del club toscano.

I nerazzurri affrontano una Rappresentativa della Valle d'Aosta in quel di Morgex, sede del ritiro estivo fino al prossimo 31 luglio. A completare il quadro degli impegni saranno le sfide contro il Bra e la Pro Vercelli.

In attesa di qualche colpo di livello dal mercato, Gilardino ha convocato 33 giocatori per il soggiorno valdostano: presente anche l'attaccante classe 2007 Louis Thomas Buffon, figlio del leggendario portiere della nostra Nazionale.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere sull'amichevole tra il Pisa e la Rappresentativa Valle d'Aosta: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.