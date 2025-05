Pisa promosso in Serie A? Non ancora, nonostante il +9 e i 9 punti rimanenti: perché non è ancora matematico

Nonostante i nove punti sullo Spezia, gli stessi ancora a disposizione, la squadra di Pippo Inzaghi deve ancora aspettare per essere promossa in A.

Virtualmente in Serie A, ma non matematicamente. Il popolo del Pisa freme, consapevole che la promozione nella massima serie attesa oltre trent'anni è cosa fatta, ma non ufficiale. Nel calcio, si sa, tutto può succedere, dunque per poter liberare la gioia di un lunghissimo sogno servirà attendere almeno qualche giorno. Il fatidico 36esimo turno di Serie B.

Il Pisa ha vinto contro il Frosinone, ma dall'altra parte la terza in classifica Spezia ha fatto lo stesso, mantenendo una distanza di nove punti dalla squadra di Pippo Inzaghi. E sì, con 9 punti a disposizione e un +9 in classifica, la promozione in Serie A dei toscani non può comunque ancora avvenire.

Tutta colpa del regolamento di Serie B, che prevede che in caso di arrivo a pari punti, dunque in questo caso tra Pisa e Spezia, si considerino i due scontri diretti del campionato pter determinare la squadra effettivamente avanti in classifica.