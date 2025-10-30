Pubblicità
Zaccagni Pisa LazioGetty
Vittorio Rotondaro

Pisa-Lazio 0-0, pagelle e tabellino: Cuadrado e Zaccagni intraprendenti, Dia non punge, Basic col piede caldo, Semper decisivo

La Lazio non riesce a decollare dopo l'1-0 rifilato alla Juventus: scialbo 0-0 in casa di un Pisa sempre a caccia dei primi tre punti stagionali.

La Lazio non riesce a dare continuità al successo di una settimana fa: all'Arena Garibaldi finisce 0-0, col Pisa che dovrà ancora attendere per festeggiare il primo bottino pieno di questo campionato. Terzo clean-sheet consecutivo per Provedel, nota lieta di una serata non indimenticabile.

Avvio un po' in apnea per la squadra di Sarri, capace di crescere col passare dei minuti: merito delle occasioni che regalano sempre più fiducia. A partire da quella di Isaksen, sul quale è bravo Semper a respingere alla propria destra. Biancocelesti trascinati da un Basic in stato di grazia: il croato prova a bissare il goal decisivo per la vittoria sulla Juventus, ma sulla sua staffilata sono Semper e il palo a dirgli di no. Il mancino è caldo e si vede: altro tentativo dalla lunga distanza, ma stavolta il mirino sulla porta non funziona. 

L'approccio migliore alla ripresa lo offrono i padroni di casa, pericolosi con la capocciata di Canestrelli che, sul cross di Cuadrado, spedisce a lato. L'ingresso di Pedro scuote un po' offensivamente la Lazio, salvata da Provedel sul terzo tempo di un altro nuovo entrato, Moreo. Il portiere capitolino, qualche minuto più tardi, può solo soffiare sul pallone schiacciato da Touré che esce di pochissimo. Vecino e Pedro suonano la carica nel finale, ma i rispettivi tentativi non schiodano il risultato dallo 0-0.

  • PAGELLE PISA

    Semper (7) attento sulla botta di Isaksen e decisivo con la deviazione che manda sul palo la rasoiata di Basic, Denoon (5.5) messo in difficoltà da Zaccagni. Cuadrado (6.5) pericoloso con i suoi cross taglienti, Nzola (5.5) tenuto a bada da Romagnoli e compagni.

    Voti Pisa(3-4-2-1): Semper 7; Denoon 5.5 (46' Calabresi 6), Caracciolo 6.5, Canestrelli 6; Touré 5.5, Aebischer 6.5, Marin 6 (65' Akinsanmiro 6.5), Angori 6; Cuadrado 6.5 (65' Moreo 6), Tramoni 5.5 (65' Leris 6); Nzola 5.5. All. Gilardino.

  • PAGELLE LAZIO

    Provedel (6.5) risponde presente sul tiro in porta più pericoloso del Pisa: Moreo si coordina alla perfezione di testa, ma il riflesso del portiere è degno di nota. Basic (6.5) sfiora la seconda rete di fila, Dia (5) ha pochi palloni e li gestisce male. Zaccagni (6.5) indica la via soprattutto nel primo tempo.

    Voti Lazio(4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6 (61' Provstgaard 6), Romagnoli 6.5, Pellegrini 5.5 (59' Lazzari 6); Guendouzi 6, Cataldi 6, Basic 6.5 (58' Vecino 6); Isaksen 5.5 (81' Noslin s.v.), Dia 5 (46' Pedro 5.5), Zaccagni 6.5. All. Sarri.

  • TABELLINO PISA-LAZIO

    PISA (3-4-2-1): Semper 7; Caracciolo 6.5, Canestrelli 6, Denoon 5.5 (46' Calabresi 6); Touré 5.5, Aebischer 6.5, Marin 6 (65' Akinsanmiro 6.5), Angori 6; Cuadrado 6.5 (65' Moreo 6), Tramoni 5.5 (65' Leris 6); Nzola 5.5. All. Gilardino 

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6, Gila 6 (61' Provstgaard 6), Romagnoli 6.5, Pellegrini 5.5 (59' Lazzari 6); Guendouzi 6, Cataldi 6, Basic 6.5 (58' Vecino 6); Isaksen 5.5 (81' Noslin s.v.), Dia 5 (46' Pedro 5.5), Zaccagni 6.5. All. Sarri.

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: Denoon (P), Cuadrado (P), Guendouzi (L), Pedro (L)

    Espulsi: -

