Pisa in Serie A quando? Quanti punti mancano: i tifosi tremono per il gran ritorno

Il Pisa è vicino al sogno Serie A, ma mancano ancora diversi punti per rivedere la massima serie dopo oltre tre decenni di attesa.

Dopo due deludenti annate di Serie B, il Pisa di Pippo Inzaghi è la grande favorita per la promozione diretta in Serie A. Se il Sassuolo ha dominato fin qui il campionato 2024/2025, la squadra toscana è stata la seconda migliore del torneo, capace di distanziare le avversarie tanto da cominciare a guardare il calendario in ottica promozione.

Aprile sarà il mese fondamentale per i tifosi del Pisa, in fibrillazione per una promozione in Serie A che potrebbe arrivare dopo tre decenni. Consapevoli delle difficoltà dei playoff, basti pensare alla finale persa nel 2022, i fans toscani vogliono evitarli, ottenendo direttamente il secondo posto e l'accesso diretto alla massima serie.

Ma allo stato attuale delle cose, quanti punti mancano al Pisa per tornare in Serie A?