Pisa-Cremonese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La sfida tra Pisa e Cremonese apre ufficialmente il programma della giornata numero 11 del campionato di Serie A.

I toscani vengono dal pareggio maturato sul campo del Torino: avanti 0-2 grazie alla doppietta di Moreo, i nerazzurri sono stati ripresi dai goal di Simeone e Che Adams.

La Cremonese, invece, ha 14 punti ed è reduce dalla sconfitta di misura patita in casa contro la Juventus: il goal di Vardy non è bastato per riaprire una partita che i bianconeri avevano già indirizzato con le reti di Kostic e Cambiaso.

Tutto su Pisa-Cremonese: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.