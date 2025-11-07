Pubblicità
US Cremonese v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Michael Di Chiaro

Pisa-Cremonese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Pisa e Cremonese si affrontano in occasione dell'undicesima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La sfida tra Pisa e Cremonese apre ufficialmente il programma della giornata numero 11 del campionato di Serie A.

I toscani vengono dal pareggio maturato sul campo del Torino: avanti 0-2 grazie alla doppietta di Moreo, i nerazzurri sono stati ripresi dai goal di Simeone e Che Adams.

La Cremonese, invece, ha 14 punti ed è reduce dalla sconfitta di misura patita in casa contro la Juventus: il goal di Vardy non è bastato per riaprire una partita che i bianconeri avevano già indirizzato con le reti di Kostic e Cambiaso.

Tutto su Pisa-Cremonese: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • PISA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Pisa-Cremonese

    • Data: venerdì 7 novembre 2025

    • Orario: 20.45

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI PISA-CREMONESE

    PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro, Vural, Cuadrado; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye; Vazquez, Vardy. All. Nicola.

  • ORARIO PISA-CREMONESE

    Pisa-Cremonese si giocherà venerdì 7 novembre 2025 allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

  • DOVE VEDERE PISA-CREMONESE IN TV

    • DAZN
    • Sky

    La partita tra Pisa e Cremonese verrà trasmessa da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Il match si potrà seguire anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (251).

  • PISA CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN
    • Sky Go
    • NOW

    Per vedere Pisa-Cremonese in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

    I clienti Sky potranno invece utilizzare il servizio Sky Go scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'altra opzione, invece, è NOW: sarà necessario acquistare il Pass Sport.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: Alessandro Iori e Fabio Bazzani
    • Sky: da annunciare
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Pisa-Cremonese basterà collegarsi al sito di GOAL per seguire la diretta testuale della partita.

