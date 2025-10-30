Pisa-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Lazio ha ottenuto un successo fondamentale in casa nell'ottavo turno, ora si rituffa in trasferta e precisamente a Pisa. Se i biancocelesti hanno avuto la meglio sulla Juventus per 1-0, il team toscano che ospita quello di Sarri è riuscito a fermare il Milan, tra l'altro sfiorando il primo successo del suo campionato.

Il Pisa cerca ancora la svolta stagionale, ma l'aver sfiorato il successo contro Modric e compagni potrebbe cambiare l'annata dei toscani, attualmente penultimi insieme ai corregionali della Fiorentina. Dall'altra parte una Lazio salita a quota undici e dunque nella parte sinistra della classifica.

Sono diversi decenni che Pisa e Lazio non si affrontano in partita ufficiale, sia in Toscana che in casa capitolina. L'ultimo incontro all'Arena Garibaldi risale oramai al maggio 1991, quando gli ospiti ebbero la meglio per 1-0 in virtù della rete di Ruben Sosa.

Il Pisa non batte la Lazio in casa, ma anche a livello generale, dal 1986/1987, quando entrambe le squadre militavano in Serie B. Nel giugno di 38 anni fa decisero il match Cecconi e Piovanelli, quest'ultimo autore di una doppietta per il 3-0 finale.

Dove si può vedere la partita tra Pisa e Lazio di giovedì? Quali sono i ventidue scelti dai due allenatori? Vediamo tutte le ultime in questo senso.