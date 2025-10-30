Pubblicità
GOAL

Pisa-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Forte del successo contro la Juventus, la Lazio fa visita al Pisa. Vediamo tutte le ultime sulle formazioni e le informazioni sulla diretta tv e streaming.

La Lazio ha ottenuto un successo fondamentale in casa nell'ottavo turno, ora si rituffa in trasferta e precisamente a Pisa. Se i biancocelesti hanno avuto la meglio sulla Juventus per 1-0, il team toscano che ospita quello di Sarri è riuscito a fermare il Milan, tra l'altro sfiorando il primo successo del suo campionato.

Il Pisa cerca ancora la svolta stagionale, ma l'aver sfiorato il successo contro Modric e compagni potrebbe cambiare l'annata dei toscani, attualmente penultimi insieme ai corregionali della Fiorentina. Dall'altra parte una Lazio salita a quota undici e dunque nella parte sinistra della classifica.

Sono diversi decenni che Pisa e Lazio non si affrontano in partita ufficiale, sia in Toscana che in casa capitolina. L'ultimo incontro all'Arena Garibaldi risale oramai al maggio 1991, quando gli ospiti ebbero la meglio per 1-0 in virtù della rete di Ruben Sosa. 

Il Pisa non batte la Lazio in casa, ma anche a livello generale, dal 1986/1987, quando entrambe le squadre militavano in Serie B. Nel giugno di 38 anni fa decisero il match Cecconi e Piovanelli, quest'ultimo autore di una doppietta per il 3-0 finale.

Dove si può vedere la partita tra Pisa e Lazio di giovedì? Quali sono i ventidue scelti dai due allenatori? Vediamo tutte le ultime in questo senso.

  • PISA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Cagliari-Sassuolo

    • Data: giovedì 30 ottobre 2025

    • Orario: 18.30

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI PISA-LAZIO

    PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Moreo; Nzola. All. Gilardino 

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

  • ORARIO PISA-LAZIO

    Pisa-Lazio chiude il nono turno di Serie A, infrasettimanale. Nella città toscana i padroni di casa e gli ospiti di Sarri scendono in campo alle 20:45 di giovedì 30 ottobre.

    Teatro del match è lo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, di nuovo protagonista della Serie A dopo decenni di attesa.

  • DOVE VEDERE PISA-LAZIO IN TV

    • DAZN
    • Sky
    • NOW

    Pisa-Lazio si può guardare in diretta tv su Sky, NOW e Dazn. 

    Su Sky i canali scelti per la partita infrasettimanale in quel di Pisa sono il 202 e il 251, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli stessi possono essere utilizzati anche su NOW.

    Come tutte le altre partite, inoltre, la gara che vede coinvolta la Lazio di Sarri si può vedere tramite l'app di Dazn.

  • PISA-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN
    • Sky Go
    • NOW

    Sono tre i modi per guardare Pisa-Lazio in diretta streaming nella serata di giovedì 30 ottobre. Come il resto della Serie A anche la sfida infrasettimanale è disponibile in live su Dazn, tramite app e sito via cellulare, tablet e computer.

    Gli abbonati a Sky, via Sky Go, e NOW possono invece vedere la partita di giovedì sui canali 202, ovvero Sky Sport Calcio, e 251, precisamente Sky Sport.

