Pirlo sbarca negli Emirati Arabi Uniti: è il nuovo allenatore dello United FC

Avventura in Asia per l'ex tecnico della Sampdoria: guiderà lo United FC nella seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti.

Altra esperienza all'estero per Andrea Pirlo, dopo quella non esaltante andata in scena due anni fa in Turchia: l'ex centrocampista è il nuovo allenatore dello United FC.

Il classe 1979 avrà il compito di guidare la squadra degli Emirati Arabi alla promozione in massima serie, obiettivo fin dalla fondazione avvenuta nel 2022.

Pirlo proverà a mettere da parte la delusione relativa al soggiorno alla Sampdoria, conclusosi il 29 agosto 2024 a causa dell'esonero maturato per il pessimo avvio dei blucerchiati in campionato.