Pioli rivuole Kessié alla Fiorentina: dalle incomprensioni iniziali allo Scudetto, il rapporto tra i due al Milan

L'ex rossonero, attualmente in Arabia Saudita, può tornare in Italia dopo tre anni: a Firenze ritroverebbe il tecnico con cui ha vinto il campionato.

Franck Kessié può tornare in Italia. Non alla Roma o alla Juventus, le due squadre a cui è già stato accostato: alla Fiorentina, che secondo Sky avrebbe individuato in lui l'obiettivo principale per rinforzare il proprio centrocampo.

Attualmente all'Al Ahli, in Arabia Saudita, Kessié tornerebbe così in Italia dopo tre anni dall'addio, datato estate 2022. Addio - destinazione Barcellona - concretizzatosi non senza polemiche, a parametro zero, senza portare un solo euro nelle casse del Milan. La squadra con cui aveva appena vinto lo Scudetto.

Chi era l'allenatore di quel Milan? Proprio Stefano Pioli. Ovvero colui che da qualche giorno è tornato a guidare la Fiorentina, e a cui non dispiacerebbe poggiare nuovamente il proprio centrocampo su Kessié, come ai tempi di Milano.