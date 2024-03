Pioli pronto a tenersi il Milan: la conferma è sempre più vicina

Il tecnico emiliano si appresta a rimanere al suo posto: le parole di Scaroni nel pre di Fiorentina-Milan sono un'ulteriore conferma.

Sembra essere passato un secolo da quel 22 dicembre 2023, probabilmente il punto più basso della stagione per il Milan di Stefano Pioli: Calabria e compagni pareggiavano per 2-2 sul campo della Salernitana e per il tecnico si profilava un allontanamento che le riflessioni fatte sul suo conto dalla dirigenza avevano contribuito ad alimentare.

Invece nulla di tutto ciò si è verificato, con il Milan che ha saputo riprendersi alla grande: un contesto che ha permesso a Pioli di rinsaldare la sua posizione e di porre le basi per una conferma che appare sempre più vicina.

Un esito che tre mesi fa appariva utopico soltanto in forma di semplice pensiero.