Pioli non pensa alla Roma: "Focus solo su Milan-Lecce"

Il tecnico rossonero vuole la quinta vittoria consecutiva in campionato: "Non ci siamo mai riusciti, con il Lecce altra occasione".

Mese di marzo chiuso con un percorso netto per il Milan, che tra Serie A ed Europa League ha sempre vinto: battuto per due volte lo Slavia Praga, sconfitte nell'ordine Lazio, Empoli, Verona e Fiorentina.

Rossoneri a caccia del quinto successo consecutivo in campionato, circostanza che in questa stagione non si è mai verificata: lo sa bene Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno casalingo in programma contro il Lecce.

Il tecnico ha messo in guardia i suoi dal pericolo salentino e ha preferito sviare dall'argomento relativo al derby italiano di Europa League, che metterà di fronte Milan e Roma ai quarti di finale.