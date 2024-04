Pioli alla vigilia di Milan-Inter: "In tanti non sono stati milanisti quest'anno"

Le parole del tecnico del Milan alla vigilia del derby: "Critiche troppo feroci? C'è chi lo ha fatto con rispetto e chi con meno".

Manca un giorno alla partita che potrebbe sancire l'aritmetica vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter, uno scontro non banale: nerazzurri attesi in casa del Milan per il Derby della Madonnina.

Quattordici punti di vantaggio per Lautaro e compagni che, in caso di successo, festeggerebbero la conquista della seconda stella proprio davanti ai rivali: uno scenario a cui Stefano Pioli non ha intenzione di assistere.

L'allenatore emiliano ha parlato in conferenza stampa: nessun accenno al suo futuro, ma mirino puntato esclusivamente sul presente.