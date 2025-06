Pio Esposito rimane all'Inter o andrà in prestito? Fine del tormentone: "C'è miopia in Italia"

Il giovane attaccante dell'Inter è protagonista al Mondiale per Club e continuerà a far parte della squadra di Chivu anche nella nuova annata.

Francesco Pio Esposito non va da nessuna parte. Non sarà ceduto a titolo temporaneo, in prestito secco, a cifre grandiose: rimarrà all'Inter per l'annata 2025/2026 dopo l'esplosione al Mondiale per Club, in cui si sta mettendo in mostra come uno dei migliori nerazzurri della spedizione.

Appena tornato dal prestito biennale allo Spezia, in cui ha segnato 22 reti in 79 partite (ma 19 in 40 nell'ultima annata), Pio Esposito è riuscito ad avere maggiore spazio del previsto in seguito alla mancata partenza di Taremi per gli Stati Uniti, bloccato in patria dopo l'esplosione della guerra tra Iran e Israele. Per il giovane attaccante interista uno dei due goal contro il River Plate, valsi l'accesso agli ottavi del Mondiale.

I tifosi dell'Inter si coccolano Pio Esposito, pronti a gridare la loro volontà di tenerlo in squadra nella nuova stagione. A meno di sorprese, la società nerazzurra non lascerà andare il giocatore nemmeno per pochi mesi, convinta che possa essere subito decisivo come dimostrato in queste settimane americane. Una conferma arriva anche dall'agente, Mario Giuffredi.