Piatek è rinato in Turchia: tripletta in rimonta, in doppia cifra già a gennaio

L'ex attaccante del Milan segna e convince con il Basaksehir: firma l'incredibile rimonta sul Konyaspor.

Al sessantasettesimo minuto di gioco, il punteggio di Konyaspor-Basaksehir è di 2-0: due reti nel primo quarto d'ora, partita segnata. O, almeno, finché Krysztof Piatek non decide di salire in cattedra.

I suoi goal li ha sempre fatti, e questo è bene dirlo: le sue ultime stagioni non sono state esaltanti, ma quella in corso potrebbe passare alla sua storia come l'annata del rilancio.

Perché a fine gennaio Piatek è in doppia cifra, grazie anche alla tripletta siglata proprio contro il Konyaspor. Una firma su un'incredibile rimonta.