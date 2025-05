Il piano del Real Madrid per Nico Paz: riacquistarlo per averlo a disposizione nel Mondiale per Club

Il Real Madrid vuole riacquistare subito Nico Paz: la volontà di Xabi Alonso è di averlo a disposizione già per il Mondiale per Club.

Nico Paz in campo nel prossimo Mondiale per Club: una frase che apparenza potrebbe sembrare la più classica delle boutade, ma che in realtà nasconde la volontà di una delle società che prenderà parte alla rassegna iridata statunitense.

Stiamo parlando del Real Madrid che, al momento della cessione al Como avvenuta nel 2024, si è riservato la possibilità di riacquistare il talento argentino a cifre ben definite e in occasione di più finestre temporali del calciomercato.

Un'eventualità da tenere in considerazione, tra lo scenario di una permanenza in riva al Lago o di una cessione da parte del Como: che, comunque, cercherà fino all'ultimo di trattenere il suo gioiello.