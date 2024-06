Petkovic e Budimir in lotta per una maglia da titolare: da meteore in Italia a fari della Croazia

Ballottaggio in attacco per la Croazia in vista del match decisivo contro l'Italia: le vecchie conoscenze Petkovic e Budimir si contendono un posto.

Manca sempre meno allo scontro che deciderà le sorti dell'Italia a Euro 2024: azzurri a caccia del pass per gli ottavi di finale nel match che li vedrà contrapposti alla Croazia. Il secondo posto - e la conseguente qualificazione - sarebbe automatico anche in caso di pareggio, mentre con un k.o. Donnarumma e compagni rischierebbero seriamente di dover dire addio in netto anticipo alla competizione. La Croazia, dal canto suo, è dunque obbligata a vincere: a contendersi una maglia da titolare al centro del tridente d'attacco sono due vecchie conoscenze che in Serie A non hanno lasciato un ricordo propriamente positivo, ovvero Bruno Petkovic e Ante Budimir. L'articolo prosegue qui sotto