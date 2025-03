Perisic prima di PSV-Arsenal: "Gli è sempre mancato qualcosa", ma i Gunners vincono 1-7

PSV Eindhoven vs Arsenal

Le parole della vigilia da parte del croato ex Inter hanno poi lasciato spazio al verdetto impietoso del campo: una disfatta storica.

Serata da incubo per il PSV Eindhoven di Ivan Perisic, umiliato in casa dall'Arsenal nella gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League.

I Gunners, infatti, hanno sbancato il Philips Stadion imponendosi con un clamoroso 7-1, griffato dalla doppietta di Odegaard e dai goal di Timber, Nwaneri, Merino, Trossard e Calafiori. Un'autentica disfatta per la squadra che soltanto due settimane fa aveva estromesso la Juventus ai playoff e che invece ora si trova già con un piede e mezzo fuori dalla massima rassegna continentale.

Proprio alla vigilia del match, Perisic era intervenuto in conferenza stampa per analizzare il prossimo avversario di coppa e in quell'occasione l'ex Inter aveva confermato di avere qualche perplessità sull'Arsenal.