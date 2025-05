Perin fuori 2 mesi, chi sarà il terzo portiere della Juventus al Mondiale per Club?

Mondiale per Club

L'infortunio di Perin spiana la strada al classe 2004 Daffara: il portiere della Next Gen sarà il terzo al Mondiale dopo Di Gregorio e Pinsoglio.

Pessima notizia in casa Juventus per quanto riguarda il percorso di avvicinamento al Mondiale per Club.

Mattia Perin, nella giornata di lunedì, si è infatti operato alla mano e dovrà rimanere ai box per circa due mesi. In altre parole, il portiere bianconero non partirà alla volta degli Stati Uniti dove i bianconeri saranno impegnati dal 19 giugno, giorno dell'esordio contro l'Al-Ain.

Perin, dunque, non farà parte del pacchetto portieri che difenderanno la porta bianconera in America. Oltre all'intoccabile Michele Di Gregorio, titolare indiscusso tra i pali, ci sarà ovviamente anche Carlo Pinsoglio che, a questo punto, sarà il secondo portiere zebrato negli Stati Uniti. E il terzo? Ecco chi potrebbe essere convocato da Tudor.