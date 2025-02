Juventus vs Empoli

Il portiere è l'unico giocatore della Juventus a parlare dopo la disfatta in Coppa Italia, arriva anche la risposta a Thiago Motta.

Aria tesa nell'ambiente Juventus dopo la clamorosa eliminazione ai rigori nei quarti di finale della Coppa Italia contro l'Empoli.

Al termine della partita, davanti ai microfoni, si è presentato un solo giocatore bianconero: Mattia Perin.

Il portiere, titolare in Coppa Italia e tra i pochi a salvarsi, ha in parte sposato le dure parole di Thiago Motta ma allo stesso tempo ci ha messo la faccia per difendere i compagni e rassicurare i tifosi.